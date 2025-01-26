Москва, 26 января, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Жена советского и российского актера и режиссёра, народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла сообщения о том, что у её супруга диагностировали расстройство кровообращения головного мозга.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Да [это ложь]. В какой реанимации? Нет, это всё неправильно. Я не знаю, откуда вы получаете сведения такие. Это мусор какой-то», — процитировал её слова ТАСС.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что у Ливанова обнаружили расстройство кровообращения головного мозга. Утверждалось, что народный артист РСФСР из-за этого несколько суток находился в реанимации.

Как передавало ИА Регнум, 19 января в Сети появились сообщения о якобы выявленной у Ливанова устойчивой к антибиотикам бактериальной инфекции на фоне резкого ухудшения здоровья. При этом ранее сообщалось, что актёр перенёс операцию и кому.

Позднее в этот же день Елена Ливанова не подтвердила сообщения о резком ухудшении состояния здоровья актёра, отметив, что её супруг дома и с ним всё хорошо. Она также не подтвердила сведения об инфекции, якобы выявленной у Ливанова.

В начале октября 2024 года Ливанова госпитализировали с инсультом. Позднее, 5 октября, ему провели операцию, в ходе которой у него произошла остановка сердца. Сын артиста Борис Ливанов 7 октября рассказал, что его отца выписали из больницы и направили домой на амбулаторное лечение.

В середине декабря в интернете появились сообщения о том, что актёр снова попал больницу. Уточнялось, что ему потребовалась срочная операция. В ходе медицинской процедуры врачам удалось извлечь тромб, образовавшийся в руке у Ливанова.