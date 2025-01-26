Минск, 26 января, 2025, 14:26 — ИА Регнум. Протесты в Белоруссии на выборах в 2020 году были попыткой самоубийства, но больше республика не повторит этого опыта. Об этом 26 января заявил президент страны Александр Лукашенко.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Мы прививку в 2020 году получили, мы умные люди. Мы умеем делать выводы. Больше этого не повторим. Мы самоубийством тогда занимались… Все наши противники и враги должны понимать — не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 году», — отметил глава государства в беседе с журналистами.

Тем не менее Лукашенко считает, что Белоруссия никогда не свернёт с дороги демократии и уважения человеческих прав.

«Мы никому не должны закрывать рот, мы никого не должны силой тащить туда, куда он не хочет. Мы создадим общество справедливости, где люди будут уважать друг друга», — добавил белорусский лидер.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2020 года массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии, когда Лукашенко победил на президентских выборах в шестой раз. Силовики разгоняли протестующих с применением спецтехники.

В феврале 2021 года глава КГБ Белоруссии заявил о стабилизации ситуации и спаде протестов. Против ряда оппозиционных лидеров были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, антиконституционном заговоре, покушении на теракт.