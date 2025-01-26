Минск, 26 января, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не свернёт с выбранного пути, даже если он оставит пост главы государства.

Екатерина Чеснокова/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Сегодня уже Беларусь другая, знает, куда идти, понимает. Даже без меня уже никто не свернёт», — заявил он 26 января на пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что судьба страны не определяется одним днём, она была намечена уже давно. Власти построили то, что сегодня останется народу, добавил он. По его словам, будущая пятилетка будет пятилеткой молодого поколения.

Отдельно Лукашенко отметил, что не хотел вновь участвовать в выборах главы республики.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года Лукашенко призвал своих сограждан свыкнуться с мыслью о том, что он «не вечный». Он отметил, что преемнику надо оставить мирную страну, чтобы белорусы вспоминали его с благодарностью. При этом президент Белоруссии подчеркнул, что не всегда всё зависит от него и необязательно урожай собирает тот, кто его посеял. Главной своей задачей глава государства назвал не допустить конфликта в стране.

Позднее он отмечал, что власти и жители республики нацелены жить в мире и дружбе. По его словам, белорусы не хуже него, а многие и лучше него понимают, что лучше работать на родной мирной земле.