Минск, 26 января, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 января осудил скандальный жест американского бизнесмена Илона Маска, сделанный после инаугурации президента США Дональда Трампа, так как уверен, что это то самое приветствие, которое использовали нацисты.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Чем бы они это не обосновывали, когда он там зигует открыто, американцы и этот Маск обнаглели уже. Чего ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь?» — заявил белорусский политик журналистам после того, как проголосовал на президентских выборах.

Лукашенко напомнил, что СССР и США вместе воевали против нацизма во Второй мировой войне. По его мнению, современные американцы «очумели и одурели». Он также считает, что люди, подобные Маску, не должны окружать Трампа и продвигать свою политику.

«Это обнаглевшие безумцы и одуревшие от больших денег», — добавил белорусский лидер.

Как передавало ИА Регнум, Маск 20 января во время своей экспрессивной речи после инаугурации Трампа дважды вскинул руку вверх, как это делали нацисты гитлеровской Германии. Он также заявил, что американские граждане, избрав Трампа, обеспечили будущее цивилизации.

Многие увидели сходство жеста Маска с нацистским приветствием и осудили его. Бизнесмен назвал это нападками сторонников Демократической партии США за то, что он перешёл в лагерь Республиканской партии. Он также обвинил оппонентов в использовании грязных приёмов и сравнении с Гитлером всех неугодных.

24 января Маск пожаловался, что в последнее время, листая ленту в своей соцсети X (бывш. Twitter), постоянно видит нацистские приветствия. Он счёл, что в этом виноват рекомендательный алгоритм платформы.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступился за Маска. Политик заявил, что бизнесмена оклеветали, а также назвал его большим другом еврейского государства.