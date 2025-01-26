Курган, 26 января, 2025, 13:59 — ИА Регнум. В Кургане девушка за рулём Volkswagen въехала в остановку, на которой стояли пешеходы, одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте. Об этом 26 января сообщила полиция Курганской области.

Кадр из видео

Правоохранители отметили, что за рулём находилась девушка 2003 года рождения. Она ехала по проспекту Конституции в сторону улицы Юргамышской. Не справившись с управлением, водитель въехала в остановочный комплекс «им. Красного Креста». В результате ДТП на месте скончалась женщина 1975 года рождения.

Авария произошла в 12:18 (10:18 мск). Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее, 24 января, в Архангельской области на трассе при столкновении грузового автомобиля с микроавтобусом три человека погибли и ещё пятеро пострадали. По предварительной информации, микроавтобус Ford Transit врезался в грузовик Volvo.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января на 88-м км автодороги Волгоград — Котельниково — Сальск легковушка Hyundai ix35 столкнулась со школьным автобусом, который впоследствии опрокинулся. В результате этого один школьник погиб и ещё 10 пострадали.