Москва, 26 января, 2025, 13:50 — ИА Регнум. В поведении главы киевского режима Владимира Зеленского поражает степень его цинизма и брезгливого пренебрежения соотечественниками. Об этом 26 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Kay Nietfeld/Global Look Press

Так она прокомментировала слова Зеленского о том, что он запретил проводить любые переговоры с Россией всем, кроме себя.

«Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону «лидера любых переговоров», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что состояние Зеленского понятно и давно не вызывает вопросов.

«Поражает другое: степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками», — подчеркнула она.

Как передавало ИА Регнум, 25 января во время пресс-конференции Зеленский запутался в своём указе, пытаясь рассказать о запрете на переговоры с Россией. Он назвал себя «президентом Украины» и «лидером любых переговоров».

Зеленский рассказал, что запретил любым политическим деятелям на Украине проводить переговоры с российской стороной, и добавил, что поэтому полномочия на переговоры есть только у него.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в настоящее время переговорных процессов по конфликту на Украине не ведётся, от них отказывается Киев. Он напомнил, что для начала диалога Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учётом реалий, складывающихся на земле.