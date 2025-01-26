Минск, 26 января, 2025, 13:59 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен после выборов главы республики совершить свой первый зарубежный визит в Москву. Он заявил об этом 26 января на пресс-конференции с журналистами.

Владимир Смирнов/РИА Новости

«Будет странным, если я поеду куда-нибудь, если не в Москву. «Александр Григорьевич, мы вас ждём», — такой был разговор. Естественно, это будет не просто странно, это будет непонятно для многих», — рассказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Лукашенко уточнил, что намерен там встретиться с президентом России Владимиром Путиным для проведения соответствующих контактов и переговоров. Белорусский лидер уточнил, что такие переговоры могут продолжаться до ночи и это является «сигналом обществу».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 января Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с Путиным вопросы объединения двух стран. Он также назвал безопасность важнейшей темой в отношениях Белоруссии с Россией.

В начале декабря 2024 года Путин и Лукашенко провели встречу в Минске, по итогам которой подписали договор о гарантиях безопасности и концепции безопасности Союзного государства. После этого президенты России и Белоруссии провели заседание Высшего государственного совета Союзного государства двух стран.