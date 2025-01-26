Вашингтон, 26 января, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России начали использовать в зоне проведения спецоперации FPV-дроны нового типа с камерами-фотоловушками, которые способны передавать видеосигнал. Об этом написал американский журнал Forbes.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Этот дрон, собранный из дешёвых, имеющихся в открытой продаже деталей, является эффективным и незаметным шпионом, о каких американские военные могли только мечтать», — говорится в опубликованной 21 января статье.

По словам автора публикации, такие беспилотные летательные аппараты можно скрытно и не привлекая к ним внимания размещать вдоль дорог, чтобы передавать видеоизображение всех проезжающих мимо автомобилей и расположенных рядом объектов.

Добавляется, что беспилотники с камерами наблюдения показывают, что обеспечиваемая ими воздушная мобильность и другие технологии дают впечатляющие результаты.

Как сообщало ИА Регнум, новосибирские учёные 23 января создали новые модели военных беспилотников «Касатка» и «Микроб». Первый из них в числе прочего служит ложной целью для вражеских средств противовоздушной обороны, а второй может поднимается на высоту до 2 км и передавать сигнал в качестве ретранслятора на расстояние 50 км.

Концерн «Калашников» 21 января сообщил о разработке нового дрона-камикадзе «КУБ-2-Э» малого и среднего классов, который представят на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Отмечалось, что для новинки характерна манёвренность, а её оптико-электронные системы позволят операторам наводить боеприпасы даже на цели, меняющие местоположение.