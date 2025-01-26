Минск, 26 января, 2025, 13:25 — ИА Регнум. На Западе никто не собирается инвестировать в Украину ради её народа, восстановить страну после урегулирования конфликта может помочь только Россия. Об этом 26 января на пресс-конференции с журналистами заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Иванов/Global Look Press Рабочий во время ремонтно-восстановительных работ в Покровском храме в Мариуполе

По мнению белорусского лидера, помочь поднять украинскую экономику получится только при содействии России. Лукашенко также добавил, что Украине необходимо определится со своей властью и будущим.

«Тяжёлая судьба ждёт украинский народ, если они не определятся со своим лидером, со своей властью и не поймут, что им надо восстановить страну самим. Я даже не исключаю, что и Крым. Слушайте, придет новое поколение — одно, второе, третье — и по Крыму решится вопрос, и по Донбассу по этому. Ещё неизвестно, может и границ между государствами не будет», — отметил президент Белоруссии.

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