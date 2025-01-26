Минск, 26 января, 2025, 13:21 — ИА Регнум. Россия никогда не отдаст Крым Украине. Об этом 26 января журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Дарья Антонова ИА Регнум

Он подчеркнул, что россияне никогда не уйдут оттуда, где находятся.

Что касается урегулирования украинского кризиса, придётся найти компромисс, отметил белорусский лидер.

«[Президент России] Владимир Владимирович [Путин] недавно сказал: уходите за пределы границ областей — Донбасс, Луганская область, потом Херсон, Запорожская область. Туда — до границ. Всё — останавливаемся», — напомнил Лукашенко.

По его мнению, украинская сторона не захочет выполнить это требование. В таком случае Киев не может надеяться, чтобы ему «вернули» Крым.

«Вот компромисс, чтобы остановиться на линии соприкосновения. Возможный. Это моё такое мнение», — отметил президент Белоруссии.

Он добавил, что все эти вещи решаются за столом переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, воссоединение Крыма с Россией произошло 18 марта 2014 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ по итогам референдума, в котором приняли более 84% избирателей. За воссоединение проголосовало более 96% крымчан.

Путин 14 июня назвал условия, на которых Москва готова начать мирные переговоры с Украиной. Киев должен отказаться от вступления в НАТО и вывести войска с территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Он призвал Киев и Запад согласиться на его мирное предложение.

Российский лидер 20 января напомнил о своём предложении и об условиях Москвы, добавив, что готов к переговорам с Вашингтоном. Москва заинтересована в том, чтобы их итогом был долгосрочный мир, подчеркнул глава государства.