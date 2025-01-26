Минск, 26 января, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимся. Об этом 26 января заявил зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«В среднем по стране проголосовали 56,64% от числа избирателей», — отметил он на пресс-конференции.

По его данным, в Брестской области проголосовали более 61% человек, в Витебской более 54%, в Гомельской 62%, в Гродненской более 54%, в Минской более 54% и в Могилевской более 58%. У Минска пока показатель поменьше — 51,29%.

Башан отметил, что за два часа на избирательные участки пришли более 620 тыс. избирателей, а общее число отдавших свои голоса на выборах составило 6 903 336 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января на выборах проголосовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер поздоровался с членами избирательной комиссии и, взяв избирательный бюллетень, зашёл в кабинку для голосования. Предваряя вопросы журналистов, он пошутил, что проголосовал за всех.

Позднее он признал, что не хотел участвовать в нынешних выборах главы республики. даже без его руководства государство не свернёт с намеченного пути, подчеркнул белорусский лидер.