Минск, 26 января, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Заигрывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Евросоюзом приведёт к уничтожению страны. Об этом 26 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Roman Naumov/Global Look Press Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Они начали заигрывать с ЕС. Опаснейшая игра. Успокойте его там. Он уничтожит Армению. <…> И он окружил себя врагами. Вот, Евросоюз начнет ему там чем-то помогать… Он уничтожит страну. Поэтому его надо утихомирить», — процитировало белорусского лидера агентство «БелТА».

Он также отметил, что руководство Армении затаило обиду, так как Лукашенко якобы поддержал Азербайджан. Глава государства указал, что всегда поддерживал здравый смысл и выступал против межгосударственных конфликтов. Он напомнил о готовности президента Азербайджана Ильхама Алиева к экономическому сотрудничеству с армянскими коллегами и возложил вину за случившееся на власти, не давшие на предложения никакого отклика.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая Пашинян утверждал, что знает о двух странах ОДКБ, которые якобы оказывали поддержку Баку во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. При этом они как члены ОДКБ якобы только имитировали помощь Армении. Глава правительства не уточнил, о каких государствах идёт речь.

13 июня премьер Армении заявил, что, пока в Белоруссии президентом является Лукашенко, он не поедет в республику. Глава армянского правительства добавил, что никто из армянских чиновников также не посетит Белоруссию. Свою позицию он подтвердил в декабре, отказавшись в 2025 году приезжать на саммиты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске. В ответ Лукашенко отметил, что для дистанционного участия делегации может не быть подходящих технических условий.

Правительство Армении 9 января одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС. Пашинян подчеркнул, что вопрос вхождения Армении в Евросоюз можно решить только путём проведения всенародного референдума.