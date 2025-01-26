Москва, 26 января, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп во время своей первой недели на посту главы государства попытался запутать весь мир. Об этом 26 января заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press

«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть», — написал он в своём Telegram-канале.

Медведев также прикрепил к своему сообщению фотографию с совместного рукопожатия участников саммита АСЕАН 2017 года в Маниле, на которой в числе других политиков присутствуют он и Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января Трамп заявил, что территория США может вскоре значительно вырасти. Позднее он отметил, что Вашингтон решит вопрос с присоединением Гренландии, а Канада не может являться суверенной стороной в случае прекращения американского финансирования.

Позднее в этот же день новый глава Белого дома назвал «величайшей честью» для себя возможность остаться на третий президентский срок. При этом он добавил, что такая перспектива существует лишь в «фейковых заголовках».

При этом также ранее Трамп заявлял о возможности введения новых санкций против России в случае, если она не остановит спецоперацию. Кроме того, он в очередной раз заявил, что в ближайшее время хочет провести беседу с президентом России Владимиром Путиным.

Президент в Белоруссии Александр Лукашенко 26 января предупредил, что с приходом к власти Трампа проблемы начнутся в Европе, а не в республике. Он добавил, что у ЕС уже начались эти проблемы.