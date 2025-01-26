Минск, 26 января, 2025, 12:59 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопросы объединения двух государств.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Да, мы обсуждаем, как мы будем жить, как мы будем сотрудничать. Но ничего подобного, что мы объединимся в одно государство, не было», — заявил он журналистам после того, как проголосовал на президентских выборах.

Лукашенко добавил, обсуждает с Путиным вопрос будущего. Также он назвал безопасность важнейшей темой в отношениях с Россией.

«Мы берём по крупицам, мы уже опытные люди, и складываем всё лучшее, чтобы, если у нас не получится это сделать, фундамент мы крепкий заложили, чтобы наши дети в этом направлении двигались», — отметил Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря 2024 года Путин и Лукашенко встретились в Минске. По итогам переговоров они подписали договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности и концепции безопасности Союзного государства. Затем лидеры двух стран провели заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии.

18 ноября Лукашенко призвал обеспечить свободное передвижение через границу для граждан России и Белоруссии. Он уточнил, что на личном опыте испытал и знает, как тесно общаются и взаимодействуют жители Белоруссии и соседней Смоленской области.