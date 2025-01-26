Минск, 26 января, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Белоруссия должна быть привлечена к процессу урегулирования конфликта на Украине. Об этом 26 января заявил журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.

Максим Гучек/РИА Новости

«К этому должны быть привлечены все участники этого процесса, кто живёт здесь, в том числе и Белоруссия», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что дело не в том, что он якобы хочет сидеть за столом переговоров.

«Дело не в Лукашенко, здесь нет личных амбиций. Здесь два вопроса: наши интересы и безопасность в регионе. Я исходил из этого», — отметил президент Белоруссии.

Он отметил, что поддержит миротворческие усилия президента США Дональда Трампа, в том числе по ситуации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, комментируя обещания Трампа урегулировать украинский конфликт, Лукашенко заявил, что процесс этот не односторонний. Он отметил, что не всё зависит лично от Трампа. Но если Трамп сделает всё, чтобы прекратить идущие в мире войны, то его можно будет номинировать на Нобелевскую премию, подчеркнул Лукашенко.

Президент России Владимир Путин 20 января заявил о готовности к переговорам с Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Российский лидер подчеркнул, что итогом переговоров должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Переговоры должны учитывать существующие территориальные реалии, отметил он.