Минск, 26 января, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не хотел участвовать в нынешних выборах главы республики. Об этом 26 января он рассказал журналистам во время пресс-конференции.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Я не хотел идти на эти выборы. Не хотел», — заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что даже без его руководства государство не свернёт с намеченного пути. По его словам, будущая пятилетка будет пятилеткой молодого поколения. При этом на вопрос о том, пойдут ли его сыновья по стопам отца, ответил отрицательно.

«Это не мой младший сын, и не мой старший сын», — заключил президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что его сыновья «в страшном сне представить не могут», что займут должность президента страны. Глава государства отметил, что у страны уже имеется подготовленный кадровый резерв, который может претендовать на должность президента. Будущих руководителей республики будут выбирать из сегодняшних губернаторов, министров, руководителей палат парламентов и высших должностных лиц.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии зарегистрировала Лукашенко кандидатом на предстоящих выборах президента страны 23 декабря. В поддержку выдвижения действующего главы республики в президенты набрали свыше 2,5 млн подписей.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Лукашенко заявил, что готовит жителей страны к своему уходу с поста президента. Он напомнил, что занимает эту должность уже 30 лет. Белорусский лидер призвал сограждан свыкнуться с мыслью о том, что он «не вечный», и привыкать к мысли о новом лидере. Он также пообещал на пенсии переехать в деревню.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце октября отмечал, что российская сторона будет следить за ходом выборов в Белоруссии. Он подчеркнул, что РФ поддерживает кандидатуру действующего лидера страны, при этом, понимая, что выбор останется за белорусским народом.