Лас-Вегас, США, 26 января, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика пришла в восторг от его решения переименовать Мексиканский залив в залив Америки. С таким утверждением он выступил в Лас-Вегасе в американском штате Невада.

Global Look Press

«Мы переименовываем Мексиканский залив в залив Америки. И знаете что? Мексика была в восторге, они сказали: «Это прекрасно», — заявил политик.

Трамп не объяснил, каким образом узнал о такой реакции в Мексике. Он ещё до вступления в должность говорил, что переименует залив, так как считает это уместным.

Как передавало ИА Регнум, в США официально переименовали Мексиканский залив 24 января. Американский МИД назвал это решение Трампа подтверждением центрального значения залива для нации.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум 9 января, комментируя заявления Трампа о переименовании, предложила называть Северную Америку Мексиканской. Она также напомнила, что название Мексиканского залива признано ООН.

Завкафедрой географии и картографии Волгоградского государственного университета Денис Солодовников 26 января отметил, что давать названия географическим объектам является прерогативой стран, где они находятся. По его словам, нет какого-то всемирного реестра, которого нужно придерживаться.

При этом соратник Трампа, американский миллиардер Илон Маск 25 января предложил уже переименовать пролив Ла-Манш между Францией и Англией в честь первого президента США Джорджа Вашингтона. Он также опубликовал карту с соответствующим изменением.