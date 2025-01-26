Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен ради выживания
Рогов: бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен ради выживания
Мелитополь, 26 января, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Бойцы украинских формирований начали чаще сдаваться в плен, потому что это является для них единственной возможностью выжить и остановить созданное Киевом безумие. Об этом 26 января заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Как отметил Рогов, сейчас стали нередкими случаи, когда при виде одного только российского военного в плен сдаётся множество украинских бойцов.
«Сейчас всё чаще встречаются случаи, когда три наших солдата взяли 10 пленных, один — троих и так далее. Для ВСУшников — это единственный способ выжить и прекратить безумие, устроенное киевским режимом», — привело его слова «РИА Новости».
Председатель комиссии ОП РФ добавил, что в настоящее время такого рода тенденция сдачи в плен украинскими военными наблюдается по всей линии боевого соприкосновения.
Как сообщало ИА Регнум, 25 января командир штурмовой группы российской 110-й мотострелковой бригады с позывным Нифер рассказал, как командир Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время боёв в многоэтажном здании в Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) случайно спустился на уже освобождённый ВС РФ этаж и оказался в плену. Он уточнил, что после этого украинский офицер уговорил сдаться в плен остальных своих подчинённых.
Боец украинской армии Владимир Дмиш 23 января рассказал о хороших условиях содержания в плену у армии России. По словам военного ВСУ, он сам сдался в плен в приграничье Курской области.