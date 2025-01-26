Мелитополь, 26 января, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Бойцы украинских формирований начали чаще сдаваться в плен, потому что это является для них единственной возможностью выжить и остановить созданное Киевом безумие. Об этом 26 января заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Павел Лисицын/РИА Новости

Как отметил Рогов, сейчас стали нередкими случаи, когда при виде одного только российского военного в плен сдаётся множество украинских бойцов.

«Сейчас всё чаще встречаются случаи, когда три наших солдата взяли 10 пленных, один — троих и так далее. Для ВСУшников — это единственный способ выжить и прекратить безумие, устроенное киевским режимом», — привело его слова «РИА Новости».

Председатель комиссии ОП РФ добавил, что в настоящее время такого рода тенденция сдачи в плен украинскими военными наблюдается по всей линии боевого соприкосновения.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января командир штурмовой группы российской 110-й мотострелковой бригады с позывным Нифер рассказал, как командир Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время боёв в многоэтажном здании в Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) случайно спустился на уже освобождённый ВС РФ этаж и оказался в плену. Он уточнил, что после этого украинский офицер уговорил сдаться в плен остальных своих подчинённых.

Боец украинской армии Владимир Дмиш 23 января рассказал о хороших условиях содержания в плену у армии России. По словам военного ВСУ, он сам сдался в плен в приграничье Курской области.