Минск, 26 января, 2025, 12:52 — ИА Регнум. США не заставят Россию действовать в их интересах в отношении Украины, без учёта интересов Москвы. Об этом 26 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Александр Лукашенко

«Мы сторонники мира в Украине. Надо сейчас учитывать всё. И позицию России. Без неё никуда. Никакие США никогда Россию не заставят… Нельзя понукать и нами крутить-вертеть. У нас есть свои интересы, а у России тем более», — заявил он журналистам на избирательном участке.

Белорусский лидер также заявил, что Запад поставил «неопытного болтуна» главу киевского режима Владимира Зеленского против России.

«Вопрос в том, что (западные страны) стали очень активно делать из Украины «анти-Россию». Запад этим воспользовался, прежде всего Соединенные Штаты Америки. Они жёстко подтолкнули неопытного болтуна (Зеленского)», — добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, 25 января президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что в ближайшее время хочет провести беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам нового главы Белого дома, президент России очень хочет провести такой разговор.

24 января российский лидер отметил, что ему есть о чём поговорить с Трампом. Путин добавил, что лидерам двух государств лучше встретиться и спокойно обсудить этот и другие вопросы, которые представляют интерес для России и США.

14 января бывший ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес порекомендовал Зеленскомуперестать быть пешкой у американских властей. Он также отметил, что глава киевского режима отправляет сотни тысяч представителей украинского рабочего класса умирать в «глупой прокси-войне НАТО», которая уничтожает Украину и её народ.