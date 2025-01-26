Берлин, 26 января, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерена вынести на голосование бундестага резолюцию с предложением объявить в Германии чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов. Об этом 26 января пишет Bild со ссылкой на документ.

Peter Kneffel/DPA/TASS

Издание привело выдержки из проекта резолюции, в которой отмечается, что страна столкнулась с «новыми масштабами насилия». В частности, там упоминается нападение афганца на прохожих в Ашаффенбурге, в результате которого пострадали два человека, в том числе ребёнок.

«В этой ситуации, если европейские меры не работают, обязанность Германии и её правительства — применить в приоритетном порядке национальное законодательство — так, как это предусмотрено европейскими договорённостями по чрезвычайным ситуациям», — говорится в проекте.

При этом резолюция предполагает долгосрочный контроль на границах ФРГ, а также отказ во въезде иностранцам, не имеющим разрешения на пребывание в стране. Кроме того, предлагается немедленно брать под стражу тех, кто обязан покинуть Германию.

Как передавало ИА Регнум, 18 января глава фракции «Альтернативы для Германии» Катрин Эбнер-Штайнер призвала выдворить украинских беженцев из Германии. Депутат также выступила за «комплексную ремиграцию», направленную на препятствование наводнению государства получателями пособий, которые не желают ассимилироваться и интегрироваться в немецкое общество.