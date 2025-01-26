Париж, 26 января, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с призывом отменить антироссийские санкции Запада.

Vincent Isore/Global Look Press Флориан Филиппо

«Ради мира, давайте отменим эти санкции, которые нас ослабляют, и как можно скорее выйдем из ЕС!» — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).

Филиппо таким образом отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на тему того, что венгерская сторона может заблокировать продление санкций Евросоюза против России. По словам французского политика, Брюссель из-за этого находится «на грани нервного срыва».

Как сообщало, 24 января Орбан заявил, что Венгрия из-за санкций ЕС против России потеряла 19 млрд евро. На фоне этого глава венгерского правительства призвал Брюссель приостановить введение антироссийских санкционных мер.

Агентство Bloomberg 22 января написало, что ЕС не сможет продлить санкции против РФ в случае отсутствия согласия на это со стороны Орбана. Уточнялось, что у Брюсселя пока нет запасного плана для продления санкций при таком варианте развития событий.

Премьер-министр Дональд Туск 25 января пригрозил Орбану последствиями за блокировку санкций ЕС против России. По его утверждению, в этом случае станет ясно, что венгерский премьер якобы «играет в команде» президента России Владимира Путина.

Позднее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы Туска в адрес Орбана. Она сыронизировала, что это такая теперь на Западе «демократия».