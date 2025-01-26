Минск, 26 января, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2025 году появится развязка украинского конфликта.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, говорить о полном завершении боевых действий ряд ли возможно.

«Конфликтовать, наверное, ещё долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», — цитирует его агентство «БелТА».

Как сообщало ИА Регнум, 16 января глава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что украинский конфликт может завершиться в 2025 году. При этом он вновь упомянул необходимость получить серьёзные гарантии безопасности для Украины.

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что конфликт на Украине завершится в 2025 году. Достигнуть этого получиться либо путём мирных переговоров, либо уничтожением одной из воюющих сторон, отметил он.

Президент России Владимир Путин указывал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, отмечал глава государства.