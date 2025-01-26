Лукашенко опроверг слова Киева про его предложение бить по Мозырскому НПЗ
Минск, 26 января, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления Киева о том, что якобы белорусский лидер сам предлагал нанести удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу после начала спецоперации РФ. Об этом он 26 января рассказал журналистам на избирательном участке.
«Клянусь, что такого не было [в разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским]. Зачем мне это говорить? Так нельзя. Я буду просить нанести удар по заводу?» — задался вопросом белорусский лидер.
Он подчеркнул, что никогда не хотел конфликта на Украине и делал всё, чтобы его не было.
Ранее, 6 января, пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт опровергла слова Зеленскогоо том, что в начале в начале специальной военной спецоперации в феврале 2022 Лукашенко извинялся перед ним. Об этом Зеленский заявил 5 января в интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Тогда жеглава киевского режима утверждал, что Лукашенко в феврале 2022 года говорил с ним по телефону и якобы оправдывался из-за начала Россией СВО.
В июне 2022 года Лукашенко заявил, что у Киева появлялась шальная мысль ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, но на это последует мгновенный ответ. Президент Белоруссии подчеркнул, что страна готова ответить на возможные удары по своей территории.