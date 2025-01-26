Минск, 26 января, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления Киева о том, что якобы белорусский лидер сам предлагал нанести удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу после начала спецоперации РФ. Об этом он 26 января рассказал журналистам на избирательном участке.

Наталия Федосенко/ТАСС

«Клянусь, что такого не было [в разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским]. Зачем мне это говорить? Так нельзя. Я буду просить нанести удар по заводу?» — задался вопросом белорусский лидер.

Он подчеркнул, что никогда не хотел конфликта на Украине и делал всё, чтобы его не было.

Ранее, 6 января, пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт опровергла слова Зеленскогоо том, что в начале в начале специальной военной спецоперации в феврале 2022 Лукашенко извинялся перед ним. Об этом Зеленский заявил 5 января в интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Тогда жеглава киевского режима утверждал, что Лукашенко в феврале 2022 года говорил с ним по телефону и якобы оправдывался из-за начала Россией СВО.

В июне 2022 года Лукашенко заявил, что у Киева появлялась шальная мысль ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, но на это последует мгновенный ответ. Президент Белоруссии подчеркнул, что страна готова ответить на возможные удары по своей территории.