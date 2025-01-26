Уфа, 26 января, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Рейсовый автобус ПАЗ с 10 пассажирами в салоне съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Башкирии. Об этом 26 января сообщила пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция в Республике Башкортостан

Отмечается, что ДТП произошло на 10-м км автодороги Нефтекамск — Уфа, где следовавшее по маршруту Нефтекамск — Карманово транспортное средство по пока неясной причине съехало в кювет и опрокинулось.

«В настоящее время двоих пассажиров осматривают медицинские работники. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и экстренные службы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Подробности автоаварии уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января три человека погибли и ещё пятеро пострадали при столкновении грузового автомобиля с микроавтобусом на трассе в Астраханской области. Уточнялось, что ДТП произошло в Енотаевском районе.