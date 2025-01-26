Минск, 26 января, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Явка на выборах президента Белоруссии по состоянию на 10:00 26 января (совпадает с мск) превысила 47%, в двух регионах она достигла 51%. Об этом сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Приняли участие в голосовании, получили бюллетени, 47,56%. Можем констатировать, что в Брестской области и в Гомельской области выборы уже состоялись», — рассказал он на брифинге.

Он уточнил, что в Гродненской области явка составила 46%, в Витебской и Минской — по 45%, а в Минске — 44%. Данные учитывают итоги досрочного голосования, проходившего с 21 по 25 января, за эти дни свой выбор сделали 41,81% избирателей.

Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании примут участие более половины внесённых в избирательные списки граждан. Победителем будет тот кандидат, который наберёт более 50% бюллетеней проголосовавших граждан. Избирательные участки открылись в 8:00 26 января. Они будут работать до 20:00.

Как передавало ИА Регнум, 26 января проголосовал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он в шутку заявил журналистам, что проголосовал за всех.

Зампредседателя Госдумы Виктория Абрамченко 25 января отметила очень активную работу СМИ во время досрочного голосования. Это свидетельствует об открытости и демократичности выборного процесса, подчеркнула депутат.