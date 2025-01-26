Минск, 26 января, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на переговорах весной 2022 года с Россией «выкобенивался как мог». Об этом 26 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Стрингер/РИА Новости Владимир Зеленский

Как сообщало ИА Регнум, 25 января Зеленский попытался объяснить, на кого распространяется запрет вести диалог с РФ об урегулировании конфликта, но при этом допустил фактические ошибки в своём указе. Так, по его словам, запрет распространяется на всех кроме самого президента. Однако в первом пункте документа сказано: «Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным». Это значит, что вступать в диалог запрещено абсолютно всем, включая самого Зеленского.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский вбросил очередную дезинформацию, заявив, будто мирные переговоры России и Украины весной 2022 года не были переговорами. Она задалась вопросом, что мешало об этом заявить раньше и почему Киев тогда так просил начать тот диалог.

В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин напомнил, что в ходе мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году глава киевской делегации Давид Арахамия парафировал проект договора между Россией и Украиной. Документ мог стать основой для урегулирования конфликта, отметил глава государства.