Минск, 26 января, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Резолюция Европарламента о непризнании выборов в Белоруссии — это пресмыкание перед «старшими братьями» в Вашингтоне. Об этом 26 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Во-первых, хочу сказать, что это пресмыкающиеся и пресмыкание перед «старшими братьями» в Вашингтоне», — заявил он после того, как проголосовал на президентских выборах.

Лукашенко добавил, что Европарламент принял резолюцию с подачи выехавшей из страны белорусской оппозиции. При этом власти республики никого не выгоняли, и те, кто уехал, могут вернуться, подчеркнул он.

По его словам, «ребята как всегда поторопились и наляпали» то, от чего потом придётся отмываться.

«Цена этого заявления — ноль», — указал Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Европарламент опубликовал проект резолюции с призывом к странам ЕС не признавать президентские выборы в Белоруссии, не дожидаясь их начала. Также в документе говорится, что в республике нужно провести «свободные и справедливые выборы».

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко 23 января назвал действия Европарламента прямым вмешательством в электоральный суверенитет республики.

Представитель белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что Служба внешних действий Евросоюза уже подготовила заявление, в котором выборы в республике осуждаются и не признаются. По его словам, в этом заявлении утверждается, что ограничения на доступ независимых медиа в Белоруссии якобы подорвали легитимность, из-за чего необходимые условия демократических выборов «не были соблюдены». Он добавил, что в этом документе ЕС уже с самого его начала высказываются изначально ложные утверждения.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ноябре 2024 года предупредил, что западные спецслужбы планируют дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента. По его информации, они могут применить для этого наёмников формирования «полк имени Калиновского».