Минск, 26 января, 2025, 12:17 — ИА Регнум. США стоят за антиправительственными действиями, происходящими в Сербии и Словакии. Об этом 26 января заявил журналистам на избирательном участке действующий президент Александр Лукашенко.

IMAGO/Global Look Press

«Все действия абсолютно скоординированы, и всё управляется из Соединенных Штатов Америки. И в своём большинстве финансируется фондами Соединённых Штатов Америки, а порой напрямую через посольства. Мы имеем миллионы таких фактов по Белоруссии и другим странам. Поэтому кто платит деньги, тот музыку и заказывает», — отметил глава государства.

Он также заявил, что словаки — люди мужественные, и они смогут разрешить сложную ситуацию, сложившуюся в стране.

«Словацкий народ разберётся, кто прав, кто виноват. Я в этом убеждён», — добавил Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября тысячи людей собрались на спонтанную акцию протеста после трагедии в сербском Нови-Саде, когда на людей обрушился бетонный козырёк здания железнодорожного вокзала, погибло 14 человек. Митинг начался с минуты молчания. В руках у демонстрантов были плакаты с обвинениями в убийстве в адрес властей.

8 ноября один из главных мостов через реку Дунай в Нови-Саде заблокировали участники акции протеста. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что инструкторы западных спецслужб склоняли сербских студентов к цветной революции.

Кроме того, 24 января в ряде городов Словакии прошли многотысячные акции протеста под лозунгом «Словакия — Европа», участники которых заявили о несогласии с политикой властей. Организаторами были оппозиционные партии и объединение «Мир Украине». Они критиковали премьер-министра страны Роберта Фицо в том числе за встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и требовали отставки.