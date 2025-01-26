Минск, 26 января, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Белоруссия никогда не отказывалась вести диалог с Западом. Об этом 26 января в беседе с журналистами на избирательном участке заявил президент республики Александр Лукашенко.

Владимир Смирнов/ТАСС

Он подчеркнул, что его государство готово идти на контакт со всеми странами Евросоюза, даже с теми, кто проявлял агрессию по отношению к Белоруссии.

«Мы готовы были всегда. Но вы не хотите этого. Так что, нам кланяться перед вами или ползать на коленях? Мы с Евросоюзом готовы вести диалог, даже с теми, кто проводил против нас агрессивную политику», — подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее на пресс-конференции Лукашенко заявил, что после прихода к власти президента США Дональда Трампа проблемы начнутся в Европе, а не в Белоруссии. Он подчеркнул, что европейские политики уже начали «крутиться как змеюки» перед новым американским лидером.

1 января белорусский президент в поздравительном послании президенту Словакии Петеру Пеллегрини и премьер-министру страны Роберту Фицо говорил о том, что его страна ориентирована на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с дружественной Словакией. Он предложил возобновить сотрудничество в области торговли и промышленной кооперации.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко 23 декабря заявил, что в скором будущем Евросоюз откроется для сотрудничества с Россией и Белоруссией. По словам белорусского президента, Европа не может существовать без Москвы и Минска.

При этом со стороны Европы в отношении Белоруссии наблюдается агрессивная риторика. Так, 21 января, Европарламент призвал не признавать выборы в Белоруссии ещё до их начала. В своей резолюции ЕП также призывает не признавать легитимность Александра Лукашенко на посту президента Белоруссии после 26 января 2025 года и провести «свободные и справедливые выборы» в республике.

Ранее 26 ноября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы намереваются дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента и использовать для этой цели наёмников формирования «полк имени Калиновского».