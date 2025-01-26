Минск, 26 января, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Если Европа договорится с Россией, это объединение никто не сможет победить. Об этом 26 января заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Владимир Смирнов/ТАСС

Он назвал проведение собственной политики наиболее разумным вариантом для Европы. Белорусский лидер призвал европейские страны договориться с Россией, которая готова «газ дешевле продавать», как и другие ресурсы.

«Если [Европа] с Россией договорится. Какая Америка, даже Китай не справится с этим объединением», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лукашенко заявлял, что Европейский союз сможет сохраниться, только если объядинится с Россией. Он назвал такое гипотетическое объединение чрезвычайно конкурентоспособным. Понимая это, Вашингтон делает всё, чтобы подчинить Европу и «держать её в стойле». Вооружённый конфликт на Украины нужен Западу именно в этих целях, считает Лукашенко.

Президент России Владимир Путин в начале декабря заявил, что из-за разрыва экономических связей с Москвой Евросоюз переживает сложные времена. Одним из отрицательных факторов для ЕС является потеря возможности покупать российские энергоносители по приемлемым ценам.