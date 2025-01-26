Лукашенко назвал непобедимым объединение Европы и РФ
Минск, 26 января, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Если Европа договорится с Россией, это объединение никто не сможет победить. Об этом 26 января заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он назвал проведение собственной политики наиболее разумным вариантом для Европы. Белорусский лидер призвал европейские страны договориться с Россией, которая готова «газ дешевле продавать», как и другие ресурсы.
«Если [Европа] с Россией договорится. Какая Америка, даже Китай не справится с этим объединением», — заявил Лукашенко.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Лукашенко заявлял, что Европейский союз сможет сохраниться, только если объядинится с Россией. Он назвал такое гипотетическое объединение чрезвычайно конкурентоспособным. Понимая это, Вашингтон делает всё, чтобы подчинить Европу и «держать её в стойле». Вооружённый конфликт на Украины нужен Западу именно в этих целях, считает Лукашенко.
Президент России Владимир Путин в начале декабря заявил, что из-за разрыва экономических связей с Москвой Евросоюз переживает сложные времена. Одним из отрицательных факторов для ЕС является потеря возможности покупать российские энергоносители по приемлемым ценам.