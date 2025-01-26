Минск, 26 января, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Граница Украины и Белоруссии напичкана войсками с украинской стороны. Об этом 26 января заявил журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

По словам главы республики, журналисты собирались снять репортаж на границе с Украиной и обнаружили с украинской стороны большое количество военных.

«Белорусско-украинскую границу, которая закрыта и напичкана со стороны Украины особенно войсками. С нашей стороны только пограничники», — пояснил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Лукашенко проинформировал о размещении Украиной на границе с Белоруссией более 120 тыс. военных. Он отметил, что граница заминирована «как никогда», поэтому ВСУ в случае нападения на Белоруссию перейдут её только с огромными потерями. Белорусский лидер предупредил Киев, что на любые провокации со стороны Украины последует ответ.

7 января Лукашенко заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский намерен втянуть Белоруссию в войну. По его словам, Зеленскому дали такую команду извне.

Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 9 января заявил о начале возведения фортификационных сооружений и огневых позиций на территории Волынской области рядом с Белоруссией. Украинцы роют траншеи, окопы, создают опорные пункты, чтобы ВСУ могли «противостоять любой угрозе».