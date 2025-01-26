Вашингтон, 26 января, 2025, 12:05 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш между Францией и Англией в «канал Джорджа Вашингтона» по имени первого президента США.

Michel Euler/AP/ТАСС Илон Маск

Он опубликовал пост в соцсети X, приложив к нему географическую карту, на которой пролив назван в честь Вашингтона.

«Новое название для вод, разделяющих Англию и Францию», — написал Маск.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в залив Америки. Также он распорядился сменить название горы Денали на Аляске на Мак-Кинли. Американские власти должны в течение 30 дней урегулировать все формальности.

25 января Трамп заявил, что идея переименовать Мексиканский залив в залив Америки очень понравилась руководству Мексики. Он утверждает, что власти Мексики «были в восторге».

9 января президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ на желание Трампа переименовать Мексиканский залив предложила называть Американский континент Мексиканским. Она продемонстрировала карту Северной Америки 1607 года, на которой территория современных США называется Мексиканской Америкой.