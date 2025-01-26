Варшава, 26 января, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп не сможет вынудить президента России Владимира Путина пойти на уступки в вопросе конфликта на Украине. Такое мнение 26 января высказал генерал армии Польши Богуслав Пацек.

Al Drago — Pool via CNP/Global Look Press

По словам Пацека, новый глава Белого дома в последние дни посылает очень противоречивые сигналы по вопросу украинского конфликта, сначала говоря о намерении урегулировать ситуацию за один день, а потом — о введении антироссийских санкций, что свидетельствует об отсутствии у него внятной стратегии и понимания целей России.

«Что бы ни придумал Трамп, он не в состоянии заставить Путина пойти на уступки. Санкции против Москвы ничего не изменят. Это скорее дипломатическая риторика, чем фактическая убеждённость, что это что-то даст», — привела его слова Gazeta. pl.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 января полковник австрийской армии Маркус Райснер признал, что киевский режим может не продержаться в течение 100 дней, которые Трамп дал своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу для окончания конфликта на Украине. По его словам, в рядах украинской армии возникла паника из-за быстрого продвижения российских военных.

Новый президент США 25 января в очередной раз заявил, что в ближайшее время хочет провести беседу с Путиным. По словам Трампа, президент России очень хочет провести такой разговор.

Российский лидер 24 января рассказал, что ему есть о чём поговорить с главой Белого дома. Путин добавил, что лидерам двух государств лучше встретиться и спокойно обсудить этот и другие вопросы, которые представляют интерес для России и США.