Москва, 26 января, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Новые незначительные выбросы мазута были зафиксированы по береговой линии Чёрного моря в Краснодарском крае. Об этом 26 января сообщила пресс-служба МЧС России.

Игорь Онучин/ТАСС

«Обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что специалисты и волонтёры продолжают обследование и очистку черноморского побережья в регионе, осмотрев уже 265 км береговой линии.

Как передавало ИА Регнум, ранее в МЧС РФ сообщили, что за сутки с побережья Чёрного моря на Кубани было вывезено около 2,3 тыс. т загрязнённого мазутом песка и грунта. В общей сложности было его вывезено 174 тыс. т.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года в условиях шторма затонули танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», в результате чего произошла частичная утечка нефтепродуктов. Экипаж судов удалось эвакуировать, один человек в результате ЧП погиб. Были возбуждены уголовные дела по этому факту.

По поручению президента РФ Владимира Путина был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий ЧП. В этом активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, членов молодёжных движений и неравнодушных граждан из 20 регионов по всей стране.

Глава государства 9 января поблагодарил волонтёров за их помощь в ликвидации последствий разлива мазута на побережье Чёрного моря. Он также отметил их гражданскую позицию.

Правительство РФ 26 января выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Эти средства планируется направить в бюджет Краснодарского края на проведение работ по ликвидации последствий аварии, в том числе на мероприятия по утилизации и обезвреживанию загрязнённого мазутом песка и восстановление пляжей.