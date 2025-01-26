Минск, 26 января, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Евросоюз может не признавать легитимность президентских выборов в Белоруссии, это ничего не изменит в республике. Об этом 26 января заявил журналистам на избирательном участке действующий президент Александр Лукашенко.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Признаёте вы там в Евросоюзе эти выборы, не признаёте — это дело вкуса. Как вы говорите, мне фиолетово, вы признаёте наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались», — заявил он.

26 января в Белоруссии начался основной день выборов президента страны. Лукашенко также посетил избирательный участок и проголосовал. Ранее с 21 по 25 января проходило досрочное голосование — за пять дней свои голоса отдали 41,81% граждан от числа тех, кто включён в избирательные списки.

Наиболее активно голосовали жители Могилёвской области, где явка составила 42,95% от общего числа избирателей региона, и Минской области — 42,68%. В Брестской области поучаствовали в голосовании 41,99% жителей.

Как передавало ИА Регнум, в 8:00 мск 26 января в Белоруссии открылись избирательные участки. Они будут работать до восьми вечера. По состоянию на 10:00 мск явка составила 47,56%. Больше всего проголосовавших в Гомельской области.

Зампредседателя Госдумы Виктория Абрамченко 25 января заявила, что в ходе досрочного голосования очень активно работали СМИ. Это характеризует электоральный процесс как открытый и демократический.