Ванкувер, Канада, 26 января, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин похвалил финского вратаря «Ванкувер Кэнакс» Кевина Ланкинена после проигрыша в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Joel Marklund/Global Look Press

«Я думаю, что у нас были отличные голевые шансы. Вратарь соперника сыграл отлично, и вы могли видеть, как в концовке матча мы упустили несколько возможностей, шайба скакала по льду и отскакивала не в нашу пользу», — привела 26 января слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Спортсмен подчеркнул, что его команда сражалась до конца.

Матч на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей шайбу дважды забросил Куинн Хьюз, за «Вашингтон» забил Пьер-Люк Дюбуа.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января Овечкин отличился заброшенной шайбой в победном для его клуба матче НХЛ с командой «Сиэтл Кракен». Для российского хоккеиста эта шайба стала 875-й в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему сократить своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894). Овечкину осталось набрать до него 19 шайб.

На следующий день российский теннисист, олимпийский чемпион в одиночном разряде Евгений Кафельников иронично прокомментировал гонку за рекордом Овечкина, предположив, что из 20 следующих шайб 15 будут в пустые ворота.