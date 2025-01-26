Минск, 26 января, 2025, 11:43 — ИА Регнум. С приходом к власти президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа проблемы начнутся в Европе, а не в Белоруссии. Об этом 26 января заявил журналистам после голосования на своём избирательном участке президент республики Александр Лукашенко.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«С приходом Трампа проблемы не в Беларуси будут, в Европе будут проблемы. Они уже начались», — уточнил Лукашенко.

Он добавил, что в Европе уже «крутятся как змеюки», чтобы найти выход из положения после победы нового американского главы.

Ранее, 22 января, канцлер Германии Олаф Шольц назвал Трампа вызовом для Европы. Он отметил, что Трамп уже принял или объявил ряд решений, которые будут внимательно проанализированы.

11 января Шольц настаивал на том, что определённые политические силы в США целенаправленно разрушают демократические институты Запада. По его словам, нельзя быть уверенными в том, как будут развиваться отношения с США в следующие несколько лет.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября американский журнал Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов сообщил, что Евросоюз готовится к торговой войне с США в случае победы Трампа на выборах. В публикации также указано, что европейские лидеры усвоили урок во время первого президентства Трампа и более сплочены и полны решимости, чем когда-либо, дать ему отпор.