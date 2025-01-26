Гусь-Хрустальный, Владимирская область, 26 января, 2025, 11:40 — ИА Регнум. Двое подростков избили пенсионера у торгового центра «Круиз» в городе Гусь-Хрустальный. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Владимирской области.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

24 января 70-летний мужчина обратился за медпомощью. По его словам, травмы он получил у ТЦ. Проверка показала, что на него напали двое несовершеннолетних жителей города.

«Полицейскими в отношении родителей подростков составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию»)», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Решается вопрос о квалификации совершенного деяния.

По информации Telegram-канала SHOT, врачи диагностировали у пострадавшего множественные гематомы на лице, перелом носа, черепно-мозговую травму. Его внучка подчеркнула, что подростки напали на пожилого человека беспричинно.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре прошлого года в городе Октябрьский Республики Башкирия возбудили уголовное дело о хулиганстве в связи с избиением пожилого мужчины группой подростков. Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения. Мужчина практически не оказывал сопротивления. Даже когда он упал, нападавшие продолжили его избивать, после чего перекинули мужчину через забор и убежали.