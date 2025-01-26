Москва, 26 января, 2025, 11:53 — ИА Регнум. Ряд российских вузов в 2025 году будет рассматривать новые индивидуальные достижения абитуриентов в качестве дополнительных баллов к ЕГЭ. Об этом 26 января заявили в приёмных комиссиях крупнейших учебных учреждений страны.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что в качестве личных достижений на приёмной комиссии 2025/2026 учебного года в РГГУ, РЭУ, РГСУ и ВШЭ начислят дополнительные баллы при целевом поступлении за участие в профориентационных мероприятиях вузов.

Кроме того, семь допбаллов начислят в РАНХиГС за победу или призовое место в олимпиаде для студентов со средним профессиональным образованием «МоиФинансы».

В РГГУ начислят баллы за участие в заключительном этапе олимпиады для 11-классников за прохождение подготовительных курсов вуза и за участие в проекте «Код будущего» — при поступлении на бакалавриат, связанный с информатикой.

РУДН также считает в качестве личных достижений сертификаты об успешном прохождении демонстрационного экзамена, проекта «Код будущего» и школьной конференции «Открой в себе учёного».

В МГТУ дадут по 10 баллов за золотую и серебряную медаль, а также допбаллы победителям заключительного этапа Всероссийского конкурса «Большие вызовы», окончившим «Яндекс лицей» по программам «Основы программирования на Python» или «Промышленное программирование на Python».

Также сообщалось, что некоторые вузы пересмотрели приём без вступительных испытаний. МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана значительно расширили число олимпиад, дающих право на льготное поступление.

«Если сравнивать 2025 и 2024 годы, то увеличение составило порядка 15%», — отметили представители МГТУ в беседе с ТАСС.

В РГГУ количество олимпиад не изменилось, однако с 2025 года стало возможным попасть в вуз без вступительных испытаний не только по профильному предмету, но и по всем остальным предметам, которые входят в перечень по конкретному направлению подготовки или специальности.

Как передавало ИА Регнум, в августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать стратегию развития образования до 2030 года. Отмечается, что Минпросвещения, Минфин, Минобрнауки и Рособрнадзор до 4 марта 2025 года должны представить проект.

10 декабря председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил ввести наряду с ЕГЭ интегральную оценку знаний для выпускников школ. Он также указал на необходимость побуждать учащихся школ к освоению всей учебной программы, а не только тех предметов, по которым они будут сдавать ЕГЭ.

12 января в Госдуме заявили, что в России постепенно откажутся от ЕГЭ. Отмечается, что вместо него может появиться другой формат оценивания знаний выпускников старших классов, основанный на преимуществах ЕГЭ, советской и российской системах образования.