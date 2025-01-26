Варшава, 26 января, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Российские дипломаты не будут принимать участие в мероприятии по случаю 80-й годовщины освобождения фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Об этом 26 января заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

Дипломат уточнил, что польские власти разместили сообщение о будущем мероприятии с указанием, что на него могут приехать все желающие.

«Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему», — пояснил он в беседе с «РИА Новости».

Андреев подчеркнул, что они вспомнят этот день самостоятельно.

«Мы отметим эту годовщину в своём кругу и как следует», — заключил посол.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау проведут в Освенциме 27 января. На них будут присутствовать несколько десятков государственных делегаций. Уточняется, что представителей Москвы туда не пригласили.

Отказ приглашать московскую делегацию возмутил президента Сербии Александра Вучича. Он добавил, что создателей этого концлагеря, скорее всего, позовут.

19 декабря во время прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и не стремится к участию в каких-либо памятных мероприятиях на Западе по случаю годовщин Второй мировой. Достаточно того, что в стране не забывают о подвиге советских солдат, спасших Европу и мир и остановивших холокост.

Как передавало ИА Регнум, в октябре прошлого года заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что в ряде западных стран власти пытаются искоренить из памяти людей подвиг советских солдат. Кроме того, там также начали пытаться прославлять нацистскую Германию и её пособников.