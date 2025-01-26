Анкара, 26 января, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Владелец отеля Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, в котором в результате пожара погибли 78 человек, обвинил в произошедшем персонал. Его слова 26 января привела газета Hürriyet.

AP/TASS

Отмечается, что владеющий отелем Халить Эргюль заявил, что в произошедшей трагедии виноват почти весь гостиничный персонал, и в особенности шеф-повар с остальным кухонным персоналом, а также электрик отеля и охранники.

«Были приняты все меры предосторожности против пожара в отеле. Не было сказано ничего такого, чего не хватало бы [для противопожарной безопасности] в ходе инспекций», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, ночь на 21 января на крыше гостиницы в Карталкае вспыхнул пожар, пламя охватило всё здание. По словам губернатора провинции Болу Абдулазиза Айдына, в момент возникновения возгорания в отеле находились свыше 230 постояльцев. В результате трагического происшествия погибли 78 человек.

Позднее, 24 января, владелец отеля Grand Kartal и управляющий гостиницей Эмир Арас были арестованы по решению суда. В общей сложности по уголовному делу о гибели людей при пожаре в гостинице задержали 14 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что всех виновные в трагедии будут привлечены к ответственности.