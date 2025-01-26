Минск, 26 января, 2025, 11:21 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах главы государства, которые 26 января проходят в республике.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Белорусский лидер поздоровался с членами избирательной комиссии и, взяв избирательный бюллетень, зашёл в кабинку для голосования.

«Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться — за всех!» — пошутил Лукашенко, предваряя вопросы журналистов.

Как сообщало ИА Регнум, с 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на президентских выборах. В ряде регионов проголосовала почти половина избирателей. Российские наблюдатели не выявили нарушений в ходе досрочного голосования.

Зампредседателя Госдумы Виктория Абрамченко 25 января заявила, что в ходе досрочного голосования очень активно работали СМИ. Это характеризует электоральный процесс как открытый и демократический.

В 8:00 мск 26 января в Белоруссии открылись избирательные участки. Они будут работать до восьми вечера. По состоянию на 10:00 мск явка составила 47,56%. Больше всего проголосовавших в Гомельской области.