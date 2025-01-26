Волноваха, ДНР, 26 января, 2025, 11:56 — ИА Регнум. Российские военные зачистили от украинских вооружённых формирований почти всю территорию посёлка Великая Новосёлка на юге Донецкой Народной Республики. Об этом 26 января сообщил источник в российских силовых структурах.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Великая Новосёлка зачищена более чем на 90%», — процитировал представителя силовиков ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 19 января российские силовики сообщили о начале освобождения Великой Новосёлки. Бои начались на юге и востоке посёлка, а также на северных подступах. Украинские формирования, неся потери, попытались выйти из посёлка малыми группами.

В Великой Новосёлке осталась заблокированной часть110-й бригады ВСУ. Попавший в плен к российским военным старший лейтенант 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Вячеслав Погибенко призвал украинских военных сдаваться. Он заявил, что киевскому режиму безразлична судьба попавших в окружение.

Бойцы группировки войск «Восток» 24 января установили в центре Великой Новосёлки российский флаг на крыше освобождённого двухэтажного здания. Штурмовые подразделения «Востока» рассекли посёлок на две части, блокировали украинских военных и приступили к их уничтожению. Идёт зачистка зданий, подвалов и опорных пунктов ВСУ.

Как отмечают в российском военном ведомстве, Великая Новосёлка — это последний крупный хорошо подготовленный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.