Одесса, Украина, 26 января, 2025, 11:58 — ИА Регнум. В Одессе пассажиры автобуса заступились за водителя, которого сотрудники полиции и территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) насильно пытались забрать в военкомат в рамках мобилизации. Об этом 26 января рассказал украинский Telegram-канал «Политика Страны».

Global Look Press

Инцидент произошёл на автостанции около продовольственного рынка «Привоз». Полицейские пытались силой увести водителя, но очевидцы ругались с ними, толкали правоохранителей и не давали увести мужчину.

В декабре в одесском ТЦК застрелили мужчину, которых хотел забрать оттуда мобилизованного сына. Как передавало ИА Регнум, в Сети регулярно появляются видеозаписи, на которых представители ТЦК применяют силу к украинским мужчинам, избивают их и сажают в микроавтобусы. В Одессе украинские военкомы даже начали использовать шипы, чтобы не дать местным жителям избежать мобилизации.

Ранее, 19 января, главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский пожаловался, что темпы мобилизации не покрывают потребности украинской армии в пополнении. По его словам, в результате приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения.

Позже, 25 января, в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского заявили, что в скором времени выступят с предложением изменить закон о мобилизационном возрасте и разрешат отправлять на службу граждан страны в возрасте от 18 до 25 лет. Для них будет доступен специальный «добровольный контракт» с финансовым вознаграждением.