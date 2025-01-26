Москва, 26 января, 2025, 11:10 — ИА Регнум. Два аукциона Росрыболовства по продаже долей квот на добычу крабов в инвестиционных целях в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне признали несостоявшимися. Соответствующая информация содержится в протоколе комиссии на электронной площадке Российского аукционного дома.

Александр Пирагис/РИА Новости

Согласно документу от 21 января, на аукционы не было подано ни одной заявки.

«В связи с тем, что на участие в аукционе не поступило ни одной заявки, признать аукцион несостоявшимся», — отмечается в протоколе.

Решение было принято единогласно. Сами торги должны были состояться 24 января. Выставлялось два лота со стартовой ценой более 1,4 млрд за каждый.

Аукцион планировался в рамках первого этапа программы «квоты под киль». Победители должны были построить два среднетоннажных краболова длиной более 50 м. На судах необходимо было установить оборудование для производства продукции из крабов с мощностью минимум 10 т. В качестве альтернативы предлагался вариант с использованием судов для транспортировки морских обитателей в ёмкостях не менее 350 куб. м.

Как сообщало ИА Регнум, в марте прошлого года приморская компания «Антей», являющаяся одним из основных добытчиков краба в России, подала иск к Росрыболовству в Арбитражный суд Москвы. Она потребовала расторгнуть договор о закреплении квоты на добычу краба и взыскать с Росрыболовства 1 млрд рублей. Документ закреплял за компанией 15,522% квоты на камчатского краба в подзоне Приморье.

При этом с 2023 до конца 2024 года на этой территории ввели запрет на вылов крабов из-за снижения популяции. В этой связи для «Антея» добыча краба стала невозможной, продолжение действия договора невыгодно.