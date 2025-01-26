Российские военные ударили по скоплению сил ВСУ под Одессой
Подполье: ВС России нанесли удар по скоплению сил ВСУ в Одесской области
Донецк, 26 января, 2025, 11:26 — ИА Регнум. Армия России нанесла удары по скоплению личного состава и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Одесской области. Об этом 26 января рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В Одесской область шикарное попадание по большому стаду бандеровцев, замысливших недоброе», — написал он в своём Telegram-канале.
Лебедев добавил, что также были нанесены удары по военным объектам Староконстантинове, Днепропетровске, Житомире, Херсоне, Харькове и Сумах.
Министерство обороны России пока не сообщало об ударах по целям на контролируемой киевским режимом территории. В военном ведомстве неоднократно указывали на то, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам и используемым в военных целях объектам.
Как сообщало ИА Регнум, 25 января российские военные нанесли удары по военным аэродромам и складам с беспилотниками на Украине. Отмечалось, что также были нанесены удары по скоплениям живой силе и техники противника в 132 районах.
Позднее в этот же день Лебедев рассказал, что армия России нанесли удар по железнодорожной станции Басы в Сумской области, на которой множество складов и производственных помещений украинских войск. Он добавил, что также по населённому пункту Алексеевка, куда накануне прибыло пополнение ВСУ, был нанесён удар четырьмя авиабомбами ФАБ.