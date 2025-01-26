Донецк, 26 января, 2025, 11:26 — ИА Регнум. Армия России нанесла удары по скоплению личного состава и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Одесской области. Об этом 26 января рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

«В Одесской область шикарное попадание по большому стаду бандеровцев, замысливших недоброе», — написал он в своём Telegram-канале.

Лебедев добавил, что также были нанесены удары по военным объектам Староконстантинове, Днепропетровске, Житомире, Херсоне, Харькове и Сумах.

Министерство обороны России пока не сообщало об ударах по целям на контролируемой киевским режимом территории. В военном ведомстве неоднократно указывали на то, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января российские военные нанесли удары по военным аэродромам и складам с беспилотниками на Украине. Отмечалось, что также были нанесены удары по скоплениям живой силе и техники противника в 132 районах.

Позднее в этот же день Лебедев рассказал, что армия России нанесли удар по железнодорожной станции Басы в Сумской области, на которой множество складов и производственных помещений украинских войск. Он добавил, что также по населённому пункту Алексеевка, куда накануне прибыло пополнение ВСУ, был нанесён удар четырьмя авиабомбами ФАБ.