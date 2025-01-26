Москва, 26 января, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр выиграл соревнования Московской области по фигурному катанию в Красногорске.

Максим Блинов/РИА Новости Александр Плющенко

Он был единственным участником в первом спортивном разряде у юношей. По сумме двух программ, короткой и произвольной, Плющенко-младший набрал 160,69 балла (54,05+106,64).

Александру 12 лет. Фигурным катанием он начал заниматься с детства и сейчас тренируется в школе своего отца «Ангелы Плющенко».

Ранее, в сентябре прошлого года, Евгений Плющенко запросил грант в размере 22 млн рублей на ледовое шоу на музыку Чайковского. Согласно информации, софинансирование проекта составляет 126,275 млн рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 148,725 млн рублей. Срок реализации проекта — с 1 марта 2025 года по 30 июня 2026 года.

Никулинский суд в Москве 2 сентября удовлетворил исковые требования академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» о взыскании денежных средств с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Представители академии обратились в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки, потребовав 1,9 млн рублей.