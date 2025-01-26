Красноярск, 26 января, 2025, 11:28 — ИА Регнум. За сутки с побережья Кубани вывезли около 2,3 тыс. т загрязнённого мазутом песка и грунта. Об этом 26 января сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Игорь Онучин/ТАСС

«С берега за сутки вывезено 2,3 тыс. т загрязнённого песка и грунта, всего свыше 174 тыс. т. На временную площадку — за сутки более 520 т, всего — свыше 134 тыс. т. На полигоны для сбора и утилизации за сутки 570 т, всего — около 40,5 тыс. т. На площадке временного хранения с помощью вибрационной установки очищено свыше 9 тыс. т песка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты продолжают обследование и очистку побережья в Краснодарском крае, на данный момент уже осмотрены 265 км, также обнаружены локальные фракции мазута от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы по береговой линии.

Кроме того, в акватории Чёрного моря за сутки обследовали 153 кв. км, сорбентом обработали 2,3 тыс. кв. м. Водолазы продолжают обследование затонувших частей танкеров и осуществляют сбор мазута с морского дна, добавили в ведомстве.

МЧС также сообщило о ситуации в Крыму: так, от Керчи до села Портовое обследуются свыше 525 км и очищено 185 км береговой линии. В Севастополе обследуют 165 км между поселками Ласпи и Андреевка, с территории специалисты вывезли более 592 т песка и грунта.

Как передавало ИА Регнум, во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года затонули танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», в результате чего произошла частичная утечка нефтепродуктов.

25 января Морспасслужба досрочно завершила откачку мазута кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у мыса Панагия. Теперь началась разработка проекта утилизации кормовой части судна, завершить которую планируется до 30 января.

26 декабря глава МЧС Александр Куренков исключил проблемы с курортным сезоном на Кубани. Он заявил, что с загрязнением справятся в ближайшее время. Кроме того, 16 января Роспотребнадзор провёл выборочные исследования рыбы в Чёрном море, которые показали, что загрязнения нефтепродуктами удалось избежать.

В ликвидации последствий крушения танкеров активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, членов молодёжных движений и неравнодушных граждан из 20 регионов по всей стране. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов поручил к лету очистить пляжи Анапы от мазута и привести в нормативное состояние. Основная масса загрязнённого песка и грунта с пляжей уже вывезена.

Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев за участие в ликвидации последствий аварии с танкерами и выразил надежду, что должностные лица будут относиться к минимизации последствий аварии с такой же ответственностью.