Москва, 26 января, 2025, 11:39 — ИА Регнум. В последнее время у мошенников в России стали популярными схемы взлома учётной записи в мессенджере Telegram и просьбы об установке приложения «ЦБ. Защита данных» и «Госуслуги. Верификация». Об этом 26 января рассказали эксперты «Почта Банка» в беседе с «Известиями» в преддверии Международного дня защиты персональных данных.

Matthias Balk/Global Look Press

По их словам, во время попыток взлома аккаунта в Telegram пользователь получает сообщение от якобы технический поддержки мессенджера о потенциальном взломе или входе с других устройств.

«При этом в нём содержится ссылка, по которой просят «подтвердить» легитимность текущей сессии или «защитить» персональные данные. При переходе злоумышленники получают доступ к аккаунтам клиента в «Госуслугах», банках, Telegram и прочих приложениях», — заявили в кредитной организации.

В связи с этим специалисты посоветовали настроить двухфакторную аутентификацию на вход и проверить конфиденциальность в Telegram. По их словам, стоит предоставить возможность писать и приглашать в группы только своим контактам, а также сбросить все активные сессии в настройках и поменять пароль в случае взлома аккаунта.

«В другой схеме злоумышленники под разными предлогами просят клиентов установить приложения «ЦБ. Защита данных» и «Госуслуги. Верификация». Как правило, при этом они представляются сотрудниками правоохранительных органов или ЦБ», — уточнили эксперты.

Они отметили, что в случае скачивания вредоносное программное обеспечение (ПО) даёт злоумышленнику возможность получить информацию с банковской карты потенциальной жертвы и снимать с неё деньги с помощью беспроводной передачи данных — NFC-модуля.

Кроме того, эксперты рекомендовали не устанавливать приложения по просьбе третьих лиц и ни под каким предлогом не прикладывать банковские карты к телефону, а в случае наличия на смартфоне приложений для удалённого доступа удалить их.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России 24 января сообщила, что мошенники рассылают в мессенджере Telegram вредоносное ПО, которое заражает устройства вирусом Mamont для получения доступа к платёжным системам. Вирус способен считывать считывает push-уведомления, смс-сообщения и фотографии из галереи, а также может автоматически переслать файл с вирусом всем контактам в мессенджере.

Позднее в этот же день адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов заявил ИА Регнум, что появление вируса Mamont не является какой-то новинкой. По его словам, злоумышленники давно пользуются подобным шпионским ПО, а вот способ проникновения программы на гаджеты необычный и новый.