Балашиха, Московская область, 26 января, 2025, 10:53 — ИА Регнум. Жительница многоэтажного дома на улице Калинина в подмосковной Балашихе вечером 25 января обнаружила в своей ванной змею.

Vadim Akhmetov/Global Look Press

Девушка предполагает, что змея, которую она идентифицировала как неядовитый вид маисовый полоз, могла проникнуть в квартиру через канализацию. Фотографию рептилии, обвившей дверь, опубликовал Telegram-канал SHOT.

Девушка не стала вызывать экстренные службы, сообщив о своей находке в интернете. Она надеется, что владелец маисового полоза откликнется и заберёт рептилию.

Маисовый полоз, или красная крысиная змея, обитает в Северной Америке. Длина животного может достигать полутора метров. Рептилия имеет оранжевый с чёрными полосами окрас.

Полозы, как правило, обитают на земле, но могут подниматься на деревья, скалы и другие возвышенности. Питаются змеи грызунами, ящерицами, птицами. Маисовый полоз пользуется популярностью у любителей рептилий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в одном из ночных клубов Москвы на Кудринской площади был найден живой крокодил. Об этом сообщил в интернете местный житель, обнаруживший на территории клуба небольшой террариум с кайманом.

В апреле прошлого года в ЮАР на кухню дома, где жила пенсионерка, ночью заполз пятиметровый питон. Спасая свою жизнь, женщина ударила рептилию по голове противнем. По её мнению, змея охотилась на йоркширских терьеров, которых она разводит.